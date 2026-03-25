RZS: Prosečna neto zarada u januaru u javnom sektoru 126.554 dinara, kod preduzetnika - upola manja

Prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je u januaru 118.429 dinara, čime je u poređenju sa istim mesecom prošle godine realno veća za 7,6 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

U odnosu na decembar, prosečna neto zarada je realno manja za 4,9 odsto. Medijalna neto zarada je u januaru iznosila 92.671 dinar. To znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Prosečna neto zarada u januaru je kod preduzetnika i njihovih zaposlenih iznosila 64.867 dinara, a u javnom sektoru 126.554 dinara.