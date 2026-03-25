RZS: Prosečna neto zarada u januaru u javnom sektoru 126.554 dinara, kod preduzetnika - upola manja

N1 Info pre 19 minuta  |  FoNet
Prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je u januaru 118.429 dinara, čime je u poređenju sa istim mesecom prošle godine realno veća za 7,6 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

U odnosu na decembar, prosečna neto zarada je realno manja za 4,9 odsto. Medijalna neto zarada je u januaru iznosila 92.671 dinar. To znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Prosečna neto zarada u januaru je kod preduzetnika i njihovih zaposlenih iznosila 64.867 dinara, a u javnom sektoru 126.554 dinara.
Povezane vesti »

Prosečna plata u Novom Sadu skoro 134.000 dinara - po statistici

Prosečna plata u Novom Sadu skoro 134.000 dinara - po statistici

Radio 021 pre 9 minuta
Plate porasle više od inflacije i u januaru dostigle 118.429 dinara

Plate porasle više od inflacije i u januaru dostigle 118.429 dinara

Bloomberg Adria pre 1 sat
Srbija: 8.231 više umrlih nego rođenih za dva meseca 2026.

Srbija: 8.231 više umrlih nego rođenih za dva meseca 2026.

Jugmedia pre 2 sata
Velike razlike u zaradama: Niš prvi, Leskovac poslednji, Medveđa preskočila neke gradove

Velike razlike u zaradama: Niš prvi, Leskovac poslednji, Medveđa preskočila neke gradove

Jugmedia pre 2 sata
Manje rođenih nego lane

Manje rođenih nego lane

Vesti online pre 2 sata
Plate u Leskovcu daleko ispod republičkog proseka: razlika veća od 25.000 dinara

Plate u Leskovcu daleko ispod republičkog proseka: razlika veća od 25.000 dinara

Rešetka pre 2 sata
Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671 dinar

Prosečna neto plata u Srbiji u januaru 118.429 dinara, medijalna 92.671 dinar

Nova ekonomija pre 2 sata
Povezane vesti »

Prosečna plata u Novom Sadu skoro 134.000 dinara - po statistici

Prosečna plata u Novom Sadu skoro 134.000 dinara - po statistici

Radio 021 pre 9 minuta
RZS: Prosečna neto zarada u januaru u javnom sektoru 126.554 dinara, kod preduzetnika - upola manja

RZS: Prosečna neto zarada u januaru u javnom sektoru 126.554 dinara, kod preduzetnika - upola manja

N1 Info pre 19 minuta
Prevremena penzija više nije realna bez dodatnog novca: Evo koliko morate da uštedite svakog meseca da biste imali primanja…

Prevremena penzija više nije realna bez dodatnog novca: Evo koliko morate da uštedite svakog meseca da biste imali primanja pod stare dane

Blic pre 9 minuta
Čuvenoj prodavnici glave došla žestoka konkurencija: Mušterije sve opreznije zagledaju cene na rafovima, rukovodstvo planira…

Čuvenoj prodavnici glave došla žestoka konkurencija: Mušterije sve opreznije zagledaju cene na rafovima, rukovodstvo planira zatvaranje 300 radnji

Blic pre 4 minuta
NIS: Popust pet dinara po litru na sva goriva uz IPS plaćanje

NIS: Popust pet dinara po litru na sva goriva uz IPS plaćanje

Sputnik pre 3 minuta