Toskić Cvetinović: Građani mogu da tuže Telekom zbog curenja podataka, Lučić i sam zna da nije tačno to što govori

Pravnica Ana Toskić Cvetinović upozorila je da građani, čiji su podaci kompromitovani u nedavnom hakerskom napadu na kompaniju Telekom Srbija, mogu pokrenuti postupke za naknadu materijalne i nematerijalne štete, ističući da država nije adekvatno reagovala, pa je civilni sektor morao da preuzme odgovornost za zaštitu podataka ličnosti.

Kaže da direktor Telekoma Vladimir Lučić nije u pravu kada je rekao da hakeri ne mogu ništa s tim podacima, i da i "on zna da nije tačno to što govori". Direktor Telekoma Vladimir Lučić izjavio je za Naš portal da hakeri "sa tim podacima ne mogu ništa". "Sadrži samo ime, prezime, adresu i broj telefona. Tu nema brojeva platnih kartica, nema tekućih računa, niti bilo čega što bi neko mogao da zloupotrebi, poput pristupa lizingu ili bankovnim uslugama", naveo je,