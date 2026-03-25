Zelenski: SAD nude bezbednosne garancije Ukrajini, ako prepustimo ceo Donbas Rusiji

Pod uslovom da Kijev prepusti čitav Donbas Rusiji, Sjedinjene Američke Države ponudiće bezbednosne garancije Ukrajini, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Prema njegovim rečima, usled rata SAD i Izraela protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Ukrajinu da što pre okonča rat sa Rusijom, prenosi Rojters. "Bliski istok definitivno ima uticaj na predsednika Trampa i njegove sledeće korake. Predsednik Tramp, nažalost, prema mom mišljenju, i dalje bira strategiju da izvrši veći pritisak na ukrajinsku stranu", rekao je Zelenski. Ukrajinski lider je više puta isticao da su potrebne čvrste bezbednosne