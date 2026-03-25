Vremenska prognoza Srbije i regiona: Promenljivo vreme, zahlađenje, obilne padavine i olujni vetrovi

Sreda donosi promenljivo oblačno vreme sa retkom kišom, dok se od četvrtka očekuju obilne padavine, zahlađenje i olujni vetrovi u Srbiji i regionu.

U Srbiji će u sredu biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava slabe i kratkotrajne kiše. Duvaće slab promenljiv vetar pre podne, a posle podne umeren jugozapadni i južni. Temperature će se kretati od 1 do 7 stepeni ujutru, do 15 do 20 stepeni tokom dana. Danas RTS Insajder

Od četvrtka se očekuje značajna promena vremena sa pojačanim vetrom, kišom i postepenim zahlađenjem. U petak se prognoziraju obilne padavine sa lokalno preko 40 mm kiše i snegom u planinskim predelima, uz izdavanje "žutog" i "narandžastog" meteoalarma za veći deo Srbije. Blic Blic InfoKG

Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne za hronične bolesnike, sa mogućim meteoropatskim reakcijama poput neraspoloženja i bolova u mišićima. Radio 021 Ozon

U regionu, Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveni meteoalarm za dve regije zbog obilnog snega i jakog olujnog vetra, sa očekivanim novim snežnim pokrivačem do 50 cm tokom četvrtka. Telegraf

Za četvrtak (26.03.) prognozira se toplo i vetrovito vreme sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji može imati i olujne udare. Nakon sunčanog jutra, očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom, najpre u Bačkoj, Sremu i zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći u centralnim i ostalim delovima zemlje. Telegraf