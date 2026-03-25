Angelina Topić ispisala istoriju: "Pao mi je kamen sa srca posle osvajanja srebra"

Mlada srpska atletičarka Angelina Topić rekla je da je i dalje pod euforijom posle velikog uspeha, pošto je osvojila srebrnu medalju na Svetskom dvoranskom prvenstvu u skoku uvis.

"Preplavljena sam pozitivnim emocijama. Ovo je najbolja sezona u mojoj karijeri", rekla je mlada sportistkinja. Topić je na prvenstvu savladala prvu visinu od 1,85 metara, a potom je iz prvog pokušaja preskočila i sve naredne visine: 1,89, 1,93 1,96 i 1,99 metara demonstrirajući izuzetnu stabilnost i tehniku. "Sezona je počela sa 198. To je moj lični i nacionalni rekord, pa pobeda u Beogradu na mitingu i posle toga probijena je granica od dva metra", podsetila je