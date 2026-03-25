(Foto) Suđenje Kecmanovićima: Dečak koji je počinio masovno ubistvo u "Ribnikaru" doveden u sud, stigla i majka

U zgradu Specijalnog suda u Beogradu doveden je K. K, maloletnik koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole. On bi danas trebalo da bude ispitan na suđenju njegovim roditeljima Miljani i Vladimiru Kecmanoviću.

Miljana Kecmanović, majka dečaka K. K, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara skole, stigla je u zgradu Specijalnog suda u Beogradu gde se nastavlja suđenje njoj i njenom suprugu. Ona je došla u pratnji svojih advokata, dok su oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih, stigli u pratnji svojih punomoćnika. Prethodno, maloletni K. K. iz zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi skoro tri godine oko