RHMZ upozorava: Obilne padavine, kiša i sneg stižu u Srbiju

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na obilne padavine u našoj zemlji od 27. do 29. marta.

Kako se navodi, u petak i za vikend biće oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Pljuskovi ponegde mogu da budu praćeni i grmljavinom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, saopšteno je iz RHMZ. Lokalno se očekuje veća količina padavina od 40 do 80 milimetara, ponegde i više. Kako su najavili iz RHMZ, u naredna dva dana na planinama biće od 10 do 30 santimetara novog snega. Slabljenje i prestanak padavina očekuje se u nedelju u drugom delu dana.