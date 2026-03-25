U Beogradu održan protest gluvih i nagluvih, traže jednakost i poštovanje prava

Gluve i nagluve osobe iz cele Srbije organizovale su danas protestnu šetnju u centru Beograda, navodeći da traže jednakost, dostajanstvo i poštovanje prava.

Oni su na sat vremena blokirali raskrsnicu ulica Nemanjine i Kneza Miloša, ispred zgrade Vlade Srbije. U pozivu na protest na društvenim mrežama naveli su da se godinama suočavaju sa ozbiljnim problemima u ostvarivanju svojih prava. Traže da se urođena ili rana potpuna gluvoća na oba uha prizna kao 100 odsto telesno oštećenje i da gluve i nagluve osobe imaju pravo na invalidninu. Takođe traže da im budu izjednačena prava sa drugim osobama sa invaliditetom. Mediji