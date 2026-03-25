uživo Tramp na Bliski istok šalje elitnu padobransku diviziju, Iran tvrdi da je napao nosač aviona "Abraham Linkoln"

Sukobi između Izraela, SAD i Irana nastavljaju da eskaliraju, uz nove izraelske vazdušne napade na iransku infrastrukturu i istovremene iranske raketne i dron napade koji su aktivirali uzbune širom Izraela i Zaliva.

Napadi su se prelili i na susedne zemlje, pa su Saudijska Arabija, Bahrein i Kuvajt prijavili presretanje dronova i incidente na svojoj teritoriji, što ukazuje na širenje konflikta van direktnog izraelsko-iranskog fronta. U međuvremenu, diplomatski pokušaji do mira ostaju jednako neizvesni. Donald Tramp tvrdi da su pregovori u toku i da Iran želi dogovor, dok Iran to negira i poručuje da se stabilnost regiona može obezbediti samo kroz snagu iranskih oružanih snaga.