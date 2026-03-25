Danska premijerka podnela ostavku: Stranka ostvarila najgori rezultat u više od sto godina

Danska premijerka Mete Frederiksen predala je kralju ostavku svoje vlade nakon što je njena tročlana koalicija pretrpela veliki poraz na parlamentarnim izborima, saopštila je kraljevska palata.

Stranke su spremne da pokrenu potencijalno teške i duge pregovore kako bi utvrdile da li će sledeću vladu formirati Frederiksen ili neki drugi stranački lider. Na vlasti od 2019. godine, 48-godišnja Frederiksen je u kampanji uveravala birače da će njene dokazane liderske sposobnosti pomoći državi da se nosi sa složenim odnosima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i evropskim odgovorom na rat u Ukrajini. Međutim, u utorak se suočila sa slabom izlaznošću i