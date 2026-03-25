Luka Jović dobio "Zlatnu loptu" posle osam godina od debija: "Očekujem pozitivan rezultat protiv Španije"

Ponekad brojke same po sebi ne govore dovoljno, ali iza 50 nastupa u dresu reprezentacije Srbije stoji put ispunjen golovima, velikim utakmicama i iskustvom koje se gradi godinama.

Upravo taj put prepoznat je kroz „Zlatnu loptu“, priznanje koje je uručeno Luki Joviću kao potvrda njegovog kontinuiteta i značaja u nacionalnom timu. Od debija 2018. godine, Luka Jović je svojim golovima, zalaganjem i osećajem za igru donosio sigurnost i konkretnost u završnici napada, potvrđujući kvalitet na najvećoj sceni. „Iskreno, velika je čast i privilegija doći do tog broja nastupa za reprezentaciju. Ako se ne varam, prošlo je već osam godina od debija u