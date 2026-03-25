Siner oborio rekord Đokovića i poručio: "Nije relevantno"

Italijanski teniser Janik Siner nastavlja svoju dominaciju na Mastersu u Majamiju, a pobedom nad Aleksom Mikelsenom (7:5, 7:6) postavio je novi impresivan rekord.

Siner je vezao 27 uzastopno dobijenih setova na turnirima iz serije 1000, čime je nadmašio dosadašnji rekord koji je držao Novak Đoković. Ipak, trenutno drugi reket sveta ostao je imun na statističke podvige, pokazujući zrelost koja ga i drži u samom vrhu. Uprkos istorijskom dostignuću, Siner je nakon meča spustio loptu, ističući da su mu fokus i proces bitniji od brojki u knjigama rekorda. „Znam koliko se odričem u životu van tenisa da bih bio najbolja verzija