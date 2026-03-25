Skoro 70 prijava za manje od dva meseca: Ovo su dokazi kako SNS priprema mašineriju za krađu izbora i troši vaš novac u ime stranke

Predstavljanje javnih projekata kao partijskih uspeha, zloupotreba javnih resursa za promociju kampanje Srpske napredne stranke, favorizovanje jedne izborne liste na zvaničnim platformama i angažovanje javnih funkcionera u kampanji pod izgovorom službenih aktivnosti. Sve je to deo kampanje Srpske napredne stranke za lokalne izbore koji će se 29. marta održati u 10 opština. Uprkos tome što vlast glumi proces kojim se, navodno, usklađujemo po pitanju izbornih uslova sa preporukama ODIHR i, navodno, pristaje

Transparentnost Srbija, koja prati i ovu predizbornu kampanju, zabeležila je brojne nepravilnosti uoči lokalnih izbora 29. marta u 10 gradova i opština i tim povodom podnela 69 prijava Agenciji za sprečavanje korupcije. Kako tvrde, problemi su uočeni na stranačkim i zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, sajtovima javnih institucija i u medijima. Najčešći prekršaji, ističu, uključuju predstavljanje javnih projekata kao partijskih uspeha, zloupotrebu javnih