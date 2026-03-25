Završeno svedočenje maloletnog ubice iz "Ribnikara" u postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja

U Specijalnom sudu završeno je svedočenje maloletnika koji je u maju 2023. godine počinio masovno ubistvo u školi "Vladislav Ribnikar". Jedan od punomoćnika oštećenih advokat Marko Janković rekao je da postoji zabrana iznošenja detalja suđenja, ali da može da kaže da je sledeći termin zakazan za 11. maj u 9 časova.

"U principu se ništa novo i niša značajno nije desilo. Siguran sam sa aspekta punomoćnika oštećenih da smo sve bliži donošenju identične ili vrlo slične presude kao što je prethodno bila doneta", rekao je Marko Janković, advokat oštećenih. Dodao je da "dosta dokaza može da se izvede mnogo brže nego što je u prvom stepenu urađeno". "Prvenstveno što je ovo drugi put prvostepeni postupak. Verovatno će postojati saglasnost da se neki dokazi detaljno ne iznose ponovo,