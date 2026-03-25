Zatvara se deo ulice u Sremskoj Mitrovici: Izmena saobraćaja 30. marta zbog radova

Sremska Mitrovica – Zbog radova na seči rastinja koje ugrožava elektroenergetsku mrežu, u Sremskoj Mitrovici će u ponedeljak, 30. marta 2026. godine, doći do izmene režima saobraćaja.

U periodu od 9.00 do 12.00 časova biće potpuno zatvoren za saobraćaj deo ulice Đure Jakšića. Saobraćaj će biti obustavljen na potezu: Radovi se izvode zbog uklanjanja rastinja koje predstavlja rizik za nadzemnu elektroenergetsku mrežu, a cilj je povećanje bezbednosti i stabilnosti snabdevanja električnom energijom. Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce i planiraju kretanje u skladu sa privremenom izmenom saobraćaja.