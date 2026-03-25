Nestvarna partija Jokića, tripl-dabl i koš za pobedu

Nikola Jokić odigrao je još jedan istorijski meč u NBA ligi i predvodio Denver Nagetse do pobede nad Finiks Sansima rezultatom 125:123, uz šut za trijumf u samoj završnici. Nagetsi su tako prvi put posle više od dva meseca vezali tri pobede i učvrstili četvrto mesto na Zapadu sa skorom 43-28, ispred Minesote Timbervulvsa, dok su ispred njih Los Anđeles Lejkersi. Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom – 23 poena, 17 skokova i 17 asistencija, u jednoj