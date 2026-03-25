Zverev preko dva taj-brejka do četvrtfinala u Majamiju

Bolji od Alisa, sledi duel sa Serundolom

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Majamiju, pošto je danas u osmini finala pobedio Francuza Kventina Alisa 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). Meč je trajao jedan sat i 45 minuta. Zverev je četvrti teniser sveta, dok se Alis nalazi na 111. mestu ATP liste. Zverev će u četvrtfinalu igrati protiv Argentinca Fransiska Serundola, koji je nadigrao Francuza Uga Ambera 6:4, 6:3. U preostalim mečevima četvrtfinala turnira u Majamiju sastaće se: