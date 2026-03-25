Brnabić o izveštaju N1 o plaćanju ljudi da budu na skupu SNS: "Glupost, ljude ne možete da kupite"

Predsednica Skupštine Srbije i funkcionerka SNS Ana Brnabić ocenila je danas kao "apsolutnu glupost" izveštavanje televizije N1 da je ta stranka plaćala publici učešće na njihovom mitingu u Beogradskoj areni.

Brnabić ne smatra da je dokazano da je zaista bilo plaćanja. Dvoje novinara televizije N1 prijavilo se za učešće na mitingu SNS u Beogradskoj areni, bili su među simpatizerima stranke na skupu, po čijem završetku im je, zajedno i sa drugim učesnicima skupa, isplaćena dnevnica, koju su potom vratili na račun stranke. "Zaista nisam videla kako ste vi to dokazali (...) Mislim da je to apsolutna glupost, i mislim da je to uvreda za sve one ljude za koje vi iz godinu u