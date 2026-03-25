Iran postavio uslove za pregovore sa SAD o prekidu vatre

Iran je postavio uslove za pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o prekidu vatre, uključujući zatvaranje svih američkih vojnih baza u Zalivu i isplatu nadoknade za napade izvedene na njegovoj teritoriji.

To je danas objavio američki list Volstrit žurnal koji se poziva na izvore bliske tim razgovorima. List je preneo da je Korpus čuvara Islamske revolucije (Revolucionarna garda) učvrstio uticaj unutar iranske vlasti i da sada ima tvrđi pregovarački stav. Teheran zahteva novu proceduru u Ormuskom moreuzu koji bi mu omogućio da naplaćuje tranzitne takse od brodova, slično sistemu Egipta u Sueckom kanalu. Iran traži i garancije da neće biti nastavka neprijateljstava,