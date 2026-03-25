Savet Evrope šalje posmatračku misiju na izbore u Srbiji u nedelju

Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope posmatraće lokalne izbore u Srbiji od 26. do 30. marta u 10 opština, saopštio je SE.

Na dan izbora, 29. marta, šest kongresnih timova biće nasumično raspoređeno da posmatraju izborne procedure na biračkim mestima. Delegacija će se sastati sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičke izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije i diplomatskog kora, navodi se u saopštenju. Ona će i, kako se dodaje, održati panel diskusije sa Stalnom konferencijom gradova i opština, predstavnicima medija i nevladinih