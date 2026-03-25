Majstorija Mihajla Cvetkovića, gol sa pola terena Englezima

Majstorski gol Mihajla Cvetkovića obeležio je pobedu omladinske reprezentacije Srbije (do 19 godina) nad Engleskom (2:0).

Izabranici selektora Gordana Petrića nadigrali su vršnjake iz Engleske, ali je u centru pažnje ostao kapiten srpskog tima, koji je u 39. minutu postigao efektan pogodak. Cvetković je sa velike udaljenosti, praktično sa polovine terena, iskoristio trenutak nepažnje protivničkog golmana Olivera Vatmufa i preciznim udarcem poslao loptu u mrežu za vođstvo Srbije. Pogodak mladog napadača već je privukao veliku pažnju javnosti, a mnogi ga vide i kao kandidata za Puškaš