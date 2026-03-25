Neizvesnost nakon izbora u Danskoj – Mete Fredriksen dobila mandat, ali nove vlade neće biti bez bivšeg premijera

Nakon jučerašnjih izbora u Danskoj, jasno je koja stranka ima najviše mandata, ali nema parlamentarne većine koja će izabrati novu vladu. Dosadašnja premijerka Mete Frederiksen iz Socijaldemokrata, koja je dobila mandat od kralja, ima najviše šanse da sastavi treći kabinet, ali sve zavisi od bivšeg premijera i dosadašnjeg šefa diplomatije Larsa Lokea Rasmusena.

Ko god je gledao dansku seriju Premijerka (Borgen) ima predstavu o danskom izbornom sistemu i tradiciji brzog sastavljanja vlade po završetku izbora. Međutim, čak ni scenario te popularne serije nije mogao da predvidi da će u danski Folketing ući svih 12 stranaka koje su se našle na glasačkom listiću. Upravo je taj broj stranaka doveo do toga da posle jučerašnjih izbora nijedan od dva tradicionalna bloka – "crvenog" i "plavog" – nema potrebnu parlamentarnu većinu