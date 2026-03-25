Nekadašnji predsednik Gugla za Evropu Mat Britin novi generalni direktor Bi-Bi-Sija

Upravni odbor britanskog javnog servisa imenovao je novog generalnog direktora Bi-Bi-Sija. Predsednik Upravnog odbora Samir Šah potvrdio je javnu tajnu u britanskoj prestonici – na čelo britanskog javnog servisa staje jedan od rukovodilaca Gugla Mat Britin.

Mat Britin je donedavni predsednik ogranka Gugla za Evropu, Afriku i Bliski istok. Nema nikakvog iskustva u pravljenju i emitovanju programa ni na jednoj od tri platforme – televiziji, radiju i internetu. Međutim, Šah ga opisuje kao "izuzetnog lidera koji poseduje sve kvalitete neophodne da javni servis bezbedno vodi kroz promene na medijskom tržištu i isto toliko važne promene u ponašanju publike". Šah je potcrtao i da je Britin privržen "nezavisnom statusu