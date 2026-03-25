Siner se namučio i produžio rekord

Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Majamija pobedom nad Amerikancem Aleksom Mikelsenom za 7:5, 7:6 (7:4). Meč je trajao sat i 40 minuta.

Četrdeseti teniser ATP liste je zadao poteškoće drugom teniseru sveta. Oba tenisera su uzimala svoj servis, mada je Siner prvi zapretio sa četiri brejk-lopte u devetom gemu. Već na narednom servisu Mikelsena je Italijan uspeo da preokrene i zatim potvrdom brejka ujedno osvoji i prvi set. Drugi set je bio jednako neizvestan. Oba tenisera su ostvarila po jedan brejk, pa je taj-brejk bio presudan. Na 4:4, Siner niže tri poena za konalni trijumf. Sa 28 dobijenih setova