Teheran potvrdio da je primio američki plan nazvavši ga "maksimalističkim"; Zalivske zemlje: Iranski napadi egzistencijalna pretnja

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu da su svi lideri u Iranu nestali i da je "saglasan da nikada neće imati nuklearno oružje". Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako navode, gađani vojni i strateški ciljevi u Izraelu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, uključujući i pojedine američke vojne baze u regionu.

Iran potvrdio da je primio američki plan, naziva ga "maksimalističkim" Visoko rangirani diplomatski izvor potvrdio je Al Džaziri da je Teheran primio plan od 15 tačaka koji su predložile SAD, ali ga je opisao kao "izuzetno maksimalistički i nerazuman". Izvor je rekao da ono što je prikazano u nekim medijskim izveštajima ne odražava tačno suštinu predloga. "Nije lep čak ni na papiru", dodao je izvor, nazivajući plan obmanjujućim i pogrešnim u svojoj prezentaciji.