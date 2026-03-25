Tramp: Svi iranski lideri su nestali; IRGC pokrenuo novi talas operacije "Pravo obećanje 4", gađani ciljevi u četiri zemlje

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je novinarima u Ovalnom kabinetu da su svi lideri u Iranu nestali i da je "saglasan da nikada neće imati nuklearno oružje". Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo novi talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako navode, gađani vojni i strateški ciljevi u Izraelu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, uključujući i pojedine američke vojne baze u regionu.

11:35 Iran poručuje SAD: Ne nazivajte svoje povlačenje sporazumom Portparol Centralnog štaba Hatam al Anbije, potpukovnik Ebrahim Zolfakari poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da eventualno povlačenje iz sukoba ne predstavljaju kao sporazum. Zolfakari je rekao da se "strateška moć kojom se neprijatelj hvalio pretvorila u strateški poraz", preneo je iranski Press TV. "Da je samoproglašena svetska supersila mogla da izbegne ovu nevolju, do sada bi to učinila.