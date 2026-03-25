Jokić doneo pobedu Denveru u Finiksu, tripl-dabl rekord sve bliže (VIDEO)

DENVER - Košarkaši Denver nagetsa savladali su Finiks sanse rezultatom 125:123 i stigli do 45. pobede u sezoni.

Dominirao je Nikola Jokić, koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom od 23 poena i po 17 skokova i asistencija, a postigao je i koš za trijumf svog tima. Bio je to 193. tripl-dabl srpskog centra, koji se nalazi na drugom mestu večne liste. Ispred je samo Rasel Vestbruk sa 209 tripl-dablova. Od samog početka meča Nagetsi su nametnuli svoj ritam. Predvođeni Jokićem, koji je rano počeo da puni sve statističke kolone, gosti su stekli početnu prednost, a značajan