Promenljivo oblačno vreme, najviša dnevna temperatura do 20 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je retka pojava slabe i kratkotrajne kiše, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Pre podne duvaće slab promenljiv vetar, posle podne i umeren jugozapadni i južni. Najniža temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša od 15 do 20. U Novom Sadu će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren, zapadni i jugozapadni vetar, uveče jugoistočni. Najniža temperatura biće od 4 do 7 stepeni, a najviša oko 19. U četvrtak (26. marta) biće i dalje toplo vreme, ujutro i pre podne uslediće naglo pojačanje južnog i jugoistočnog