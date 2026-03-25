Tramp: Iran je dao poklon SAD-u u formi bezbednog prolaska više tankera kroz Ormuz

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Iran dao Vašingtonu poklon u formi bezbednog prolaska više tankera sa gorivom kroz Ormuski moreuz.

Pokušavajući da objasni svoju odluku da nastavi razgovore sa Iranom, Tramp je novinarima rekao da je Teheran juče učinio nešto "neverovatno". "Dali su nam poklon vredan velike sume novca koji je stigao danas. Dali su nam ga i rekli su da ce ga dati. To je za mene značilo jedno: da imamo posla sa pravim ljudima", rekao je Tramp, odbijajući da identifikuje poklon osim da je povezan sa naftom, gasom i Ormuskim moreuzom, prenosi Tajms of Izrael. Neimenovani zvaničnik