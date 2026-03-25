UKRAJINSKA KRIZA Raste broj žrtava masovnog ruskog udara na Ukrajinu; Zelenski: Moskva nema nameru da okonča rat

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.491. dan. U ruskim napadima na Ukrajinu ima poginulih i na desetine ranjenih. Američki predsednik Donald Tramp poručuje da bi voleo "da se Putin i Zelenski sastanu i postignu sporazum".

Masovni ruski udar sa oko hiljadu dronova na Ukrajinu, trajao je skoro 24 sata. Napadnute su Poltavska, Kijevska, Nikolajevska, Vinička oblast i zapadni regioni – od Hmeljničkog do Lavova, potvrdilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. Broj stradalih u svim oblastima nije konačan, ima poginulih, a na desetine ranjenih. Samo u Lavovu je 32 povređenih. Razaranja su velika, pored elektroenergetske infrastrukture, pogođeni su stambeni objekti, a u centru Lavova crkva