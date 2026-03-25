Poraz bez posledica: Protiv Vojvodine i u plej-ofu Futsal tim Novog Pazara izgubio je od gostujuće Vojvodine sa 2:3 u poslednjem, 18. kolu Prve lige Srbije.

Pred oko 100 gledalaca u Sportskoj dvorani Pendik, Pazarci su poveli preko Adnana Đerleka u desetom minutu. Uzvratili su Novosađani, koji su golovima Stefana Bosnića u 20. i 25, uz pogodak Milana Kovačevića u 22. minutu, otišli na plus dva. Konačan rezultat u 39. minutu postavio je Milan Mutavdžić. Vojvodina je osnovni deo sezone završila na trećem mestu sa 46 bodova, dok je 20 bodova osvojio Novi Pazar kao šesti među deset klubova. Iste dve ekipe biće rivali i u