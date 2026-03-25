Samo dve pobede i četiri poraza pazarskih boksera na Zlatiboru Bokseri novopazarskih klubova ostvarili su dve pobede i četiri poraza na Pojedinačnom prventvu Srbije za kadete i juniore na Zlatiboru.

Tokom drugog dana jedini predstavnik Olimpikusa Ilhan Šaćirović je u juniorskom polufinalu kategorije do 54 kilograma dobio Somborca Kristijana Pavlovića prekidom u trećoj rundi. Jedinu pobedu Novom Pazaru na Zlatiboru doneo je kadet Vildan Ademović, koji je prekidom u prvoj rundi savladao Savu Ivanovića iz surduličkog Radnika. Oni su odmerili snage u polufinalu kategorije do 59 kilograma. Poraze u polufinalima doživeli su junior Novog Pazara Amir Župić i kadet tog