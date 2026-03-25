Sport u policiji (četvrtak, 10.00) “Sport u policiji” vraća se u kalendar posle tri godine.

Takmičarski dan za pripadnike Ministarstva unutrašnjih sportova (MUP) u Novom Pazaru je četvrtak, 26. mart. Pokrovitelji tog projekta su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Sportski savez Srbije, dok tehničku organizaciju u Novom Pazaru potpisuje lokalni Sportski savez. “Nalazimo se među 27 gradovima u kojima će kroz sedam sportskih grana biti sproveden projekat ‘Sport u policiji’. Prijavljeno je oko 2.600 učesnika. Bićemo domaćini i na nivou regiona”, rekli su u