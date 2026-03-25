Evropska centralna banka: „Preduzeća bi mogla brže da podižu cene zbog krize na Bliskom istoku“

Šefica Evropske centralne banke (ECB) Kristin Lagard izjavila je danas da bi preduzeća mogla brže da podignu cene kao odgovor na naftni šok zbog rata u Iranu, slično kao nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine. „Ako cene nafte i gasa nastave da rastu, reakcija firmi i radnika mogla bi biti brža nego prošlog puta“, rekla je Lagard na konferenciji u Frankfurtu. Ona je dodala da bi „skorije sećanje na visoku inflaciju moglo uticati na to koliko brzo se troškovi