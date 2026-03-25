Institut Kareja: „Masovna prijava prebivališta u opštinama gde će biti održani lokalni izbori“
Serbian News Media pre 27 minuta
Institut za istraživanje korupcije Kareja saopštio je danas da njihovi nalazi monitoringa ukazuju na pojavu masovnih prijava prebivališta u opštinama u kojima će 29. marta biti održani lokalni izbori. „Ovakve pojave ukazuju na organizovane pokušaje prijavljivanja prebivališta bez stvarne namere života u toj sredini, već isključivo radi uticaja na izborni rezultat – tzv. fantomski glasači“, naveli su iz instituta u saopštenju. Istakli su da takvi obrasci