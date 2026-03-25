Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope od 26. do 30. marta posmatra izbore u Srbiji

Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (SE) posmatraće lokalne izbore u Srbiji od 26. do 30. marta u 10 opština, saopštio je danas SE.

Na dan izbora, 29. marta, šest kongresnih timova biće nasumično raspoređeno da posmatraju izborne procedure na biračkim mestima. Delegacija će se sastati sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičke izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije i diplomatskog kora, navodi se u saopštenju. Ona će i, kako se dodaje, održati panel diskusije sa Stalnom konferencijom gradova i opština, predstavnicima medija i nevladinih