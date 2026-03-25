Mađarska će obustaviti isporuke prirodnog gasa Ukrajini dok joj ona ne obnovi isporuke ruske nafte

Mađarska će postepeno obustaviti isporuke gasa Ukrajini dok se ne nastavi dotok ruske nafte kroz naftovod Družba, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban.

Mađarski izvoz prirodnog gasa ima ključnu ulogu u podmirivanju energetskih potreba Ukrajine, koja je sada u četvrtoj godini rata s Rusijom. Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj obustavljene su skoro dva meseca nakon, kako tvrde ukrajinski zvaničnici, ruskih napada dronovima koji su oštetili naftovod koji prolazi kroz ukrajinsku teritoriju. Kontinuirani napadi, kako navode, ugrožavaju živote tehničara koji pokušavaju da izvrše popravke. Populistički lideri