Plate na području niške Medijane najveće na jugu Srbije, premašile republički prosek

Neto zarade zaposlenih na području niške opštine Medijane iznosile su u januaru u proseku 128.429 dinara i bile su za tačno 10.000 dinara veće od republičkog proseka, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Prema zvaničnoj statistici, neto plate na području najveće niške opštine bile su najveće na jugu Srbije. Zarade veće od 100.000 dinara na jugu Srbije u januaru su imali još samo zaposleni u Nišu, Pirotu, niškim opštinama Pantelej, Palilula i Crveni krst. Prosečna januarska plata u Nišu iznosila je 115.382 dinara, a u Pirotu 105.183 dinara. Na području niške opštine Pantelej zaposleni su u proseku zarađivali 109.466 dinara, na području Palilule 107.492 dinara, a na