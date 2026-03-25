Pokret Mi snaga naroda podneo zahtev za ostavku predsednika Vučića

Opozicioni Pokret „Mi snaga naroda“ je u utorak pred ponoć saopštio da je na pisarnici Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije podneo zahtev za neopozivu ostavku predsednika Aleksandra Vučića.

U fotokopiji zahteva na kojem je u vrhu prijemni pečat Generalnog sekretarijata od 24. marta, piše da se ostavka Vučića traži iz šest razloga. Prvi razlog je „dugotrajno stanje opšte društveno-političke i moralne krize u Srbiji, sukob i polarizacija društva, gde su strane suprotstavljene do stepena mržnje“. Drugi razlog je „predaja svih preostalih institucija Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, što je rezultiralo sve intenzivnijim progonom preostalog srpskog