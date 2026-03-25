Sastanak Saveta UN za ljudska prava u petak zbog bombardovanja škole u Iranu

Savet UN za ljudska prava trebalo bi da održi hitan sastanak u petak o bezbednosti dece u sukobu na Bliskom istoku, posle smrtonosnog bombardovanja škole u ​​Iranu na početku rata, saopštilo je danas to telo sa sedištem u Ženevi.

Sastanak će se fokusirati se na „zaštitu dece i obrazovnih institucija u međunarodnim oružanim sukobima“, nakon bombardovanja za koje Teheran tvrdi da je ciljalo školu u Minabu, na jugu zemlje, 28. februara, u kojem je, prema iranskoj vladi, poginulo više od 150 ljudi. Sastanak su zatražili Iran, Kina i Kuba.