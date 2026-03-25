Vučić: „Uradićemo sve da cene goriva budu na istom nivo kao prošle nedelje“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će država uraditi sve da cene goriva na pumpama u Srbiji u petak budu na istom nivou na kojem su bile prethodne nedelje. „Sutra će se donositi odluka ili u petak ujutro, a ja ću dati sve od sebe, koliko mogu, svojim autoritetom da utičem da država uradi sve što može.

Razgovarao sam o tome i sa ministrom Sinišom Malim i verujem da ćemo zadržati cene na istom nivou“, kazao je Vučić. Gostujući na Radio-televiziji Srbije kazao je da očekuje da će u narednom mesecu Rafinerija u Pančevu preraditi između 11.000 i 12.000 tona sirove nafte u dizel. Izrazio je uverenje da će mađarska kompanija „MOL“ i ruski „Gasprom njeft“ završiti do 22. maja pregovore o preuzimanju ruskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i najavio da