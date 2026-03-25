Vučić: „Uradićemo sve da cene goriva budu na istom nivo kao prošle nedelje“
Serbian News Media pre 27 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će država uraditi sve da cene goriva na pumpama u Srbiji u petak budu na istom nivou na kojem su bile prethodne nedelje. „Sutra će se donositi odluka ili u petak ujutro, a ja ću dati sve od sebe, koliko mogu, svojim autoritetom da utičem da država uradi sve što može.
Razgovarao sam o tome i sa ministrom Sinišom Malim i verujem da ćemo zadržati cene na istom nivou“, kazao je Vučić. Gostujući na Radio-televiziji Srbije kazao je da očekuje da će u narednom mesecu Rafinerija u Pančevu preraditi između 11.000 i 12.000 tona sirove nafte u dizel. Izrazio je uverenje da će mađarska kompanija „MOL“ i ruski „Gasprom njeft“ završiti do 22. maja pregovore o preuzimanju ruskog vlasničkog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) i najavio da