Fantastična Jokićeva partija, na kraju i rešio meč u Finiksu

Momak iz Sombora odigrao odličan meč, zabeležio još jedan tripl-dabl, uz 23 poena i po 17 skokova i asistencija.

Denver je ostvario veoma značajnu pobedu na gostujućem parketu protiv direktnog konkurenta za što bolju poziciju pred plej-of u Zapadnoj konferenciji, Finiks sansa. Nije Denver najbolje počeo meč, uglavnom je bio u deficitu u prvoj četvrtini, u jednom trenutku Finiks je imao i 11 poena prednosti (30:19). Držali su Sansi razliku sve do pred kraj prvog poluvremena, kad je Denver dodao gas i preokrenuo. I ne samo to, ekipa Nikole Jokića je stekla i velikih deset poena