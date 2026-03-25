SMS: "Počeo sam sa Veljkom, ovo je velika stvar za obojicu"

Fudbalski savez Srbije dodelio je Strahinji Pavloviću, Sergeju Milinkoviću-Saviću i Luki Joviću "Zlatne lopte" za više od 50 odigranih utakmica u dresu nacionalnog tima.

Sergej Milinković-Savić se posle Eura 2024. godine i sukoba (koji je bio javna tajna) sa tadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem vratio u nacionalni tim, a za FSS je izjavio je da jedva čeka predstojeće prijateljske utakmice protiv Španije i Saudijske Arabije. "Idemo okupljanje po okupljanje. Evo sada u martu imamo dve odlične provere. Trebalo bi da razmišljamo iz utakmice u utakmicu i polako da nameštamo ono što šef traži od nas", rekao je Milinković-Savić,