UŽIVO - Zvezda opet nekompletna, evo u kom sastavu igra u Vitoriji!

U 20 časova i 30 minuta počinje meč 33. kola Evrolige između Baskonije i Crvene zvezde, a poslednja informacija sa lica mesta govori da trener crveno-belih Saša Obradović ni večeras neće moći da računa na odličnog centra Ebuku Izundua.

On i dalje ima problema sa povredom koju je zaradio na parkingu ispred Beogradske arene, propustio je i nedavni večiti derbi, kao i meč sa Panatinaikosom, a osim njega, trener Crvene zvezde Saša Obradović večeras ne računa ni na Donatasa Motijejunasa koji je ostao u Beogradu, s obzirom da se Rivero nameće. Neće biti ni Stefana Miljenovića, prednost opet imaju Jago i Karter u odnosu na njega, ali u isto vreme, u sastav Crvene zvezde se vraća Dejan Davidovac. Sve to