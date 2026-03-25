Vučić najavio razgovor sa Putinom: Rusija nam uvek izađe u susret

Vučić najavio razgovor sa Putinom: Rusija nam uvek izađe u susret
Sputnik pre 19 minuta
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija sa snabdevanjem naftnih derivata kompplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku, ali da će dati sve od sebe da cene dizela i benzina ostanu iste kao prethodnog petka.
"Za nas je briga o siromašnima od ključnog značaja i nećemo da nam se to prelije u prodavnice i sve druge proizvode. Ako ne povećamo cene, bićemo među zemljama sa najnižim cenama naftnih derivata za građane. To pokazuje našu brigu", rekao je Vučić, gosujući u Dnevniku RTS-a. "Što se cene tiče, sutra će se donositi odluka ili u petak ujutro, a ja ću dati sve od sebe, koliko mogu svojim autoritetom da utičem, i da država uradi sve što može. Razgovarao sam o