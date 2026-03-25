Vučić najavio razgovor sa Putinom: Rusija nam uvek izađe u susret

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija sa snabdevanjem naftnih derivata kompplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku, ali da će dati sve od sebe da cene dizela i benzina ostanu iste kao prethodnog petka.

"Za nas je briga o siromašnima od ključnog značaja i nećemo da nam se to prelije u prodavnice i sve druge proizvode. Ako ne povećamo cene, bićemo među zemljama sa najnižim cenama naftnih derivata za građane. To pokazuje našu brigu", rekao je Vučić, gosujući u Dnevniku RTS-a. "Što se cene tiče, sutra će se donositi odluka ili u petak ujutro, a ja ću dati sve od sebe, koliko mogu svojim autoritetom da utičem, i da država uradi sve što može. Razgovarao sam o