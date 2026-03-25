Kakva majstorija Mihajla Cvetkovića: Dao gol Engleskoj sa pola terena, pogledajte projektil srpskog napadača

Omladinska reprezentacija Srbije (U19) očitala je lekciju Engleskoj na startu elitne runde kvalifikacija za EP, a gol Mihajla Cvetkovića za TV špice obeležio je meč Orlići su slavili nad Engleskom sa 2:0, ali će se ovaj meč pamtiti po jednom od najlepših golova u istoriji naših mlađih selekcija.

Igrao se 39. minut kada je stadion u Portugaliji video majstoriju. Nekadašnji biser Čukaričkog, Mihajlo Cvetković, primetio je da je engleski golman loše postavljen i odlučio se na potez koji bi se malo ko usudio da proba i na treningu. Sadašnji as Anderlehta je uputio hirurški precizan udarac sa gotovo pola terena, lopta je u savršenom luku preletela šokiranog čuvara mreže Engleske i odsela u mreži za opšte oduševljenje na klupi Srbije. Inače, Srbija je od samog