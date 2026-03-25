Ove delove Srbije zavejaće sneg, pašće i do 30 cm! Sledi povratak zime: Prete obilne padavine i olujni vetar

Pred nama je pravi prolećni dan, ali već sada se nazire promena.

Danas će biti sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 20 stepeni. U četvrtak se očekuje jači preokret vremena. Snažan ciklon sa Jadranskog mora doneće naoblačenje. Kiša i pljuskovi prvo se sredinom dana očekuju u severozapadnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije. U ostalim predelima Srbije tokom većeg dela dana suvo. U toku večeri u svim delovima Srbije kiša i pljuskovi, ponegde se očekuje i grmljavina. Očekuje se i prodor hladnog fronta, uz jako