Šef IAE odgovorio na poziv za regulisanje energetske situacije: Hoćemo, ali nadamo se da to neće biti potrebno

Izvršni direktor Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol izjavio je danas da je spreman da pozitivno odgovori na poziv Japana da oslobodi nove rezerve nafte ukoliko se blokada Ormuskog moreuza nastavi, ali je napomenuo da se nada da to neće biti potrebno.

Premijerka Japana Sanae Takaiči pozvala je prethodno danas IAE da se pripremi za sprovođenje novog smanjenja zaliha nafte ako Ormuski moreuz i dalje bude blokiran. Birol je japanskoj premijerki tokom sastanka u Tokiju odgovorio da je spreman za ovo smanjenje zaliha "ako i kada to bude potrebno", dodajući da se "zaista nada da to neće biti potrebno", prenelo je danas više svetskih medija. IAE je ranije ovog meseca objavila da će njene zemlje članice osloboditi 400