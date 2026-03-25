Stigle najgore prognoze do sada za Zvezdu u Evroligi: Ovo nikako ne odgovara timu Saše Obradovića

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.30 časova igraju više nego važan meč na zatvaranju 33. kola Evrolige protiv Baskonije u Vitoriji Gasteiz, a superkompjuter već nakon jučerašnjih duela izračunao je šanse timova za plasman u Top 10 i Top 6.

Predikcije su najgore do sada po Crvenu zvezdu, koja je posle jučerašnjih rezutlata pala na deseto mesto na tabeli i pobeda će joj biti neophodna kako bi uhvatila ostale timove koji su sada na skoru 19-14, a ozbiljno iza leđa prete i Dubai i Makabi iz Tel Aviva. I superkompjuter sada smatra da će Zvezda završiti na 10. poziciji na tabeli i da će ostvariti 21 pobedu u sezoni, odosno da će pobediti na tri utakmice od preostalih. Samim tim, krenula bi u plej-in