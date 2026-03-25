"Moj prijatelj koji je preminuo govorio je..." Nikola Jokić otkrio celom svetu zbog čega planeta nikada nije videla ovakvog košarkaša

U noći u kojoj je Denver slavio tesnu pobedu nad Finiksom (125:123), svetla reflektora u Arizoni još jednom su bila uperena u Nikolu Jokića. Iako je utakmicu rešio košem u samoj završnici i upisao svoj neverovatni 29. tripl-dabl u sezoni (23 poena, 17 skokova i 17 asistencija), centar Nagetsa je nakon meča fokus javnosti sa terena skrenuo na nešto mnogo važnije – na ljudske vrednosti.

Uprkos fizičkom umoru zbog problema sa letom koji su ekipu pratili do samog sletanja, Jokić je na terenu delovao nepogrešivo. Skromno je analizirao odlučujuće poene i svoju statistiku, ističući da mu je "tok utakmice odgovarao", ali je pravi trenutak tišine i dubokog poštovanja nastupio kada ga je novinar upitao šta mu donosi veću satisfakciju: postizanje koševa ili razigravanje saigrača. U tom trenutku, Nikola se prisetio reči svog prerano